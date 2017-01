Klaus Iohannis, aspru și ironic la jurământul miniștrilor: „Să aveți grijă ca economia României să crească”

În toți acești ani, pe la Palatul Victoria au trecut mai multe formule guvernamentale. Noul cabinet are 27 de membri, dar nu are emoții. Pe lângă majoritatea confortabilă pe care coaliţia PSD-ALDE o are în Parlament, cele două partide şi-au asigurat şi voturile UDMR şi cele din partea celorlalte minorităţi. În schimb, PNL, USR şi PMP s-au declarat adversari ai viitorului Executiv. După ce toți membrii Cabinetului Grindeanu au depus jurământul, președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs pe un ton foarte sobru, în care le-a spus miniștrilor că speră să-și îndeplinească promisiunile electorale și speră ca „într-o bună zi” să-i explice cum se vor încadra în deficitul bugetar de 3 la sută, cu toate creșterile de salarii și scăderile de impozit și TVA pe care doresc să le facă. „Să aveți grijă ca economia României să crească”, i-a atenționat Klaus Iohannis.

