BLANA nu lipsește nici din garderoba Alei Zasmenco! FOTO//

Interpretul Marcel Roșca a avut un 2016 plin de activități și realizări, iar în 2017 își dorește să realizeze lucruri mari. „Anul 2016, pentru mine, a fost unul de succes. Am simțit o evoluție, am întâlnit oameni noi, am fost în locuri, orașe și țări străine. Am luptat cu mine însumi, am deschis uşi și […]