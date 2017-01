Calendar istoric, 5 ianuarie

20:58

Anul nou chinezesc incepe pe 28 ianuarie. Anul 2016, anul Maimutei, este urmat de anul Cocosului. Cocosul este semnul „trezirii”, un semn plin de energie pozitiva ce anunta succese pe toate planurile. Acest zodiac chinezesc iti poate oferi cateva informatii despre ce te asteapta in 2017 in functie de zodia ta, potrivit elle.ro. Zodiac chinezesc 2017: Sobolanul Ani de nastere: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Anul Cocosului este extrem de benefic pentru cei nascuti sub semnul Sobolanului. O perioada plina de socializare si de consolidare a relatiilor ii asteapta pe nativii acestui semn. In cariera, Sobolanul va avea noroc si va observa ca toate proiectele se vor realiza facil si fara prea mult efort, parca de la sine. Zodiac chinezesc 2017: Bivolul Ani de nastere: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Anul 2017 va fi perioada in care nativii Bivol „vor lua taurul de coarne” dupa ce au avut de indurat cateva momente neplacute. Bivolul va putea in sfarsit sa culeaga roadele muncii sale indelungate. Singurul risc major care il paste pe Bivol in anul Cocosului de Foc este ca acesta sa trezeasca gelozie si suspiciune din partea celorlalti cu succesul sau. Zodiac chinezesc 2017: Tigrul Ani de nastere: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Cei nascuti sub semnul Tigrului ar trebui sa fie pregatiti ca in 2017 sa intampine niste tulburari. Insa acest an va fi oricum mai usor de depasit decat 2016, pentru ca acum pot conta pe cateva persoane de incredere care le sunt alaturi. Daca esti Tigru, ar trebui sa stai departe de alte persoane nascute sub acest semn in 2017. Zodiac chinezesc 2017: Iepurele Ani de nastere: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 In cateva momente din 2017, Iepurii se vor enerva si vor fi deprimati pentru ca nu vor reusi sa controleze evenimentele asa cum isi doresc. In anul Cocosului de Foc, Iepurii ar trebui sa fie mai atenti la ceea ce se intampla in jurul lor si sa nu se angajeze in colaborari pe termen lung in domeniul afacerilor decat cu persoane de incredere.