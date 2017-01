„Partidul Nostru” convoacă un Congres extraordinar. Iată ce se va discuta!

15:08

„Nu aș putea să știu ce simte liderul „Partidului Nostru” (PN), Renato Usatîi, dar, noi, acei care i-am fost alături, am simțit din plin că anul 2016 a fost un an de luptă continuă”, a declarat pentru TRIBUNA, vicepreşedintele PN, Elena Panuş. „Am început anul cu proteste. Datorită lui Renato Usatîi, am stat în corturile […]