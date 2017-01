Greu de crezut! Un bărbat a fost zidit în propria casă de persoane necunoscute în timpul unei nopţi

10:38

Un soldat în termen al Armatei Naţionale s-a accidentat mortal cu arma din dotare, în timpul executării serviciului de gardă la 1 ianuarie. Potrivit informaţiei oferite de Centrul operaţional de comandă al Armatei Naţionale, incidentul a avut loc la ora 23.45, în timpul serviciului de gardă, la unul dintre posturile aflate pe teritoriul Taberei Militare 142. Medicii sosiţi la faţa locului au constat decesul. Soldatul a fost încorporat în serviciul militar în termen în iulie 2016. Ministerul Apărării […] The post Tragedie! Un militar în termen al Armatei Naţionale s-a accidentat mortal cu arma din dotare appeared first on Moldova.org.