Ucraina vrea să interzică intrarea în țară pentru Marine Le Pen după comentarii asupra Crimeii

09:18

WikiLeaks a promis marți o recompensă pentru orice scurgere de informații de la Casa Albă înainte de plecarea președintelui american Barack Obama, în timp ce fondatorul său Julian Assange a reafirmat că Rusia nu se află la originea scandalului e-mail-urilor lui Hillary Clinton, transmite AFP. The post WikiLeaks oferă recompensă pentru scurgeri de documente ale administrației Obama appeared first on Independent.