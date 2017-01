16 camere video au fost instalate în Parcul „Valea Morilor”

14:13

Racul este sensibil, curajos si inteligent. Este intuitiv si reuseste intotdeauna sa iasa in intampinarea dorintelor celorlalti. Este foarte devotat casei, familiei, prietenilor. Nu poate trai in singuratate si, tocmai de aceea, se inconjoara mereu de oameni. Vei descoperi in nativul Rac cel mai bun prieten. Este si un parinte atent, grijuliu. Femeile Rac sunt considerate a fi cele mai bune mame din zodiac, iar barbatii rac sunt responsabili si foarte muncitori. Cand se supara, ii trece repede si uita de situatiile neplacute. Racul e curios din fire si dornic mereu sa invete ceva nou. Gemeni Geamanul este o persoana extrem de dinamica, de simpatica. Reuseste foarte usor sa se faca placut intr-un grup si chiar daca uneori mai fac si gesturi usor necugetate, toata lumea uita rapid. Nativul este o fire vesela, fapt care il ajuta sa patrunda in inima tuturor si sa devina cel mai popular din mediul in care face parte. Geamanul pune accent pe istetimea si pe creativitatea sa, asa incat cei din jur nu vor reusi nici macar cu lupa sa descopere vreo caracteristica negativa. Femeia Gemeni poate fi una dintre cele mai bune sotii, evident, cu foarte mici exceptii. Are abilitatea de transforma certurile in discutii logice, cu argumente pro si contra. Scorpion Pentru multi ar putea parea greu de crezut, insa nativul Scorpion este aproape perfect. Nici macar gelozia si impulsivitatea sa nu sunt caracteristici negative. Aceste trasaturi de caracter sunt chiar atuurile sale. Scorpionul este ambitios, determinat, fapt care il face o adevarata sursa de inspiratie pentru cei din jur. Este, de departe, amantul perfect. Nimeni nu reuseste mai bine decat un Scorpion sa transforme o partida de amor intr-un adevarat spectacol. In casatoria cu un Scorpion, partenerul de viata va trai ca in Rai. Ca sot sau sotie are un comportament exemplar, potrivit ele.ro.