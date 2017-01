Ce așteptări au medicii din Moldova de la sistemul de Sănătate în 2017

10:42

Gripa este o infecție respiratorie cauzată de virusul gripal. Focare de gripă au loc în fiecare an, de obicei, între lunile noiembrie și aprilie. Pentru că virusurile gripale se schimbă de la an la an, oamenii nu pot rămâne imuni pentru foarte mult timp. Termenul de „gripă sezonieră” este folosit pentru virusurile gripale care se răspândesc în fiecare an.