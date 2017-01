Dezvăluiri șocante! Un bărbat de 48 de ani, învinuit de abuzarea sexuală a două surori minore

12:28

„De azi, oficial, am 40!!! Din care de 20 de ani fac muzică nu ca amator, pentru că prima mea experiență muzicală a fost la 12 ani, dar la nivel profesionist. Cu 9 ani în urmă am creat Band-ul, cu 8 ani în urmă am făcut primele aranjamente, cu 4 ani în urmă am compus […]