Afacere de succes gândită în puşcărie — (VIDEO)

16:59

Parcul Valea Morilor, supravegheat video Pazea cand va plimbati prin parcul Valea Morilor. De acum incolo orice miscare va fi supravegheata video cu ajutorul camerelor. Astfel autoritatile spera ca vor fi evitate cazurile de vandalizare a bancilor si a cosurilor de gunoi. Camerele maine vor incepe sa functioneze. «Valea Morilor» este primul parc public unde s-au instalat camere de supraveghere video. «Printre zonele supravegheate video sunt lacul, plaja, scara cascadelor si intrările in parc. In total sunt instalate 18 camere. Dupa ce vor incepe sa functioneze, paznicul este cel care va avea acces la imagini. Cei de la primarie se gandesc ca aceste imagini sa ajunga si la politie astfel incat cei care vandalizeaza parcul sa fie prinsi pe urme fierbinti.» Odata conectate, camerele vor functiona non stop. Au fost instalate si interfoane. Astfel, accesul masinilor in parc va fi restrictionat. Proiectul a costat 480 de mii de lei, bani alocati din bugetul primariei. Potrivit politiei, in parcuri se interzice fumatul si consumul de alcool. In ultimii ani, mai multe banci si cosuri de gunoi din parcul «Valea Morilor» au fost vandalizate sau chiar aruncate in lac. Sursă: protv.md