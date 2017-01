O singură semifinală pentru ESC 2017, etapa națională. În finală vor ajunge doar 8 concurenți

17:08

Am pășit într-un an nou și cu toții sperăm să fie un an cât mai bun și mai frumos. Un an nou înseamnă o viață nouă cu noi realizări, noi succese și noi provocări. Pentru a evita orice neplăcere în anul care tocmai a început, ar fi perfect să reflectezi asupra celor întâmplate şi să îţi stabileşti câteva scopuri pe care să le realizezi pe viitor.