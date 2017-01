Sfatul avocatului: Pensie alimentară insuficientă

08:17

La începutul acestui an, am procurat polița medicală pe anul 2016, deoarece nu am activat în câmpul muncii. Iar în luna noiembrie 2016, m-am angajat la o întreprin­dere în calitate de muncitor auxiliar. Spuneți-mi, vă rog, ce categorii de persoane trebuie sa cumpere polița medi-cală? Trebuie să achit din salariu prima de asigurări me­dicale în anul curent, în cazul în care am procurat polița medicală pentru 2016?