Cel mai încăpător stick USB din lume; Poate stoca o cantitate uriașă de informații

19:28

Decizia lui președintelui Igor Dodon, de a-i retrage cetățenia Republicii Moldova fostului președinte al României, Traian Băsescu, este una ilegală, nefiind fundamentată juridic, susține liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. The post Năstase: Dodon a procedat ilegal când i-a retras cetățenia lui Băsescu. O va retrage tuturor unioniștilor? appeared first on Independent.