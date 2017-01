Bărbat de 48 de ani este învinuit de abuzarea sexuală a două surori minore

09:28

Profesorul rus Segey Bubnovsky, specialist in kinesioterapie citat de doctorulzilei.ro, recomanda o metoda foarte simpla si eficienta, care relaxeaza, alunga sentia de picioare grele si obosite, vindeca raceala si consolideaza imunitatea. Bubnovsky sustine ca, in fiecare seara, trebuie sa umpli un lighean cu apa rece, in care sa iti inmoi picioarele. Loveste apoi usor cu talpile suprafata apei timp de 15 secunde. Scoate-le apoi din apa si incalta o pereche de sosete groase, din lana, fara sa iti fi sters talpile cu prosopul. Plimba-te apoi prin casa, in sosete, timp de 15 minute. Repeta procedura seara de seara si vei avea o imunitate de fier, spune medicul rus. Acesta are o solutie si pentru raceli. In cazul in care ai racit, inmoaie-ti picioarele in apa rece o data la patru ore. Calca apa timp de 15 secunde si incalta-te cu sosete groase. Tratamentul nu afecteaza simptomele de raceala si nu are efecte adverse, arata sursa citata. Optional, se pot alege vase mai adanci in care, cufundand picioarele, apa sa le cuprinda pe acestea pana sub genunchi.