Calendar istoric, 4 ianuarie

Varsatorii vor avea un an foarte agitat, dar asta nu le displace deloc. Cele mai mari si mai placute surprize se vor arata pe plan profesional, insa soarta le surade si pe plan personal. E adevarat, pentru a se bucura de aceste reusite, Varsatorii trebuie sa depunda eforturi serioase. Insa nimic nu ramane nerasplatit! SAGETATOR 2017 nu va fi un an usor pentru Sagetatori, in sensul ca vor avea multe provocari si multe incercari. Insa, daca aleg intotdeauna usa corecta, vor patrunde in lumi fantastice. Pe plan profesional, mai ales, vor avea parte de surprize la care nu s-ar fi gandit nici in cel mai frumos vis. BALANTA Daca anul 2017 ar fi reprezentat ca un joc de carti, Balantele ar primi cei mai multi asi! Important este sa stie sa ii joace, caci daca sunt atente la toate detaliile si deschid bine ochii pentru a vedea oportunitatile, vor avea doar de castigat. In toamna lui 2017, toate reflectoarele vor fi pe Balante. RAC Nativii in Rac vor fi mult mai increzatori in fortele proprii si de la acest aspect porneste intreaga fericire! In 2017, Racii vor cunoaste oameni noi iar daca sunt singuri, poate chiar sufletul pereche. Este foarte important sa isi asculte inima si sa fie curajosi, caci astrele ii favorizeaza, scrie kfetele.ro.