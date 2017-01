(FOTO) Buncărele Apocalipsei: Cum arată adăposturile antiatomice în care se pot refugia bogaţii lumii

11:58

Urzeala tronurilor a fost de departe cel mai popular serial din lume în 2016, conform unei analize întreprinse de Parrot Analytics, citate de BusinessInsider. Serialul The Walking Dead a venit pe locul doi, urmat de Pretty Little Liars și Westworld. The Flash e cel mai popular supererou al micului ecran. The post (VIDEO) TOP 10 cele mai populare seriale din 2016 appeared first on Independent.