(VIDEO) Arnold Schwarzenegger i-a luat locul lui Donald Trump; Cum se descurcă

Preţurile petrolului sunt în creştere marţi, în prima zi de tranzacţionare a contractelor futures din 2017, susţinute de aşteptările investitorilor ca acordul de reducere a producţiei al statelor din OPEC şi din afara organizaţiei, intrat în vigoare duminică, să reducă supraoferta din piaţă, transmite Reuters.