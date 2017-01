Vlad Cubreacov: „Dodon va pierde procesul cu Băsescu”

10:58

1. Warren Buffett: 11,8 miliarde de dolari Pe primul loc se afla, asa cum am vazut deja, Warren Buffett. Averea sa a sporit in 2016 cu 11,8 miliarde de dolari (ceea ce reprezinta o crestere 19% fata de 2015), astfel incat legendarul investitor a incheiat anul pe locul al doilea in topul celor mai bogati oameni, conform estimarilor Bloomberg. 2. Bill Gates: 9,8 miliarde de dolari Bill Gates s-a mentinut pe prima pozitie in topul celor mai bogati oameni, pentru al patrulea an consecutiv, chiar daca nu a castigat cei mai multi bani in 2016. La sfarsitul anului, fondatorul Microsoft era cu 9,8 miliarde de dolari mai bogat fata de 2015 (+15%), potrivit ziare.com. 3. Harold Hamm: 8,4 miliarde de dolari Averea CEO-ului companiei petroliere Continental Resources, care extrage gaze si titei din sisturi, a crescut cu 121,5% anul trecut, partial datorita unei decizii din noiembrie a OPEC de a reduce productia de titei. Dupa anuntul organizatiei, Hamm, care a fost pana de curand in carti pentru functia de Secretar pentru Energie in administratia lui Donald Trump, a facut 3 miliarde de dolari in trei ore. In prezent, ocupa locul 53 in topul Bloomberg al miliardarilor. 4-7. Membri ai familiei Mars: 7,9 miliarde de dolari Familia Mars, o prezenta discreta in viata publica, detine una dintre cele mai mari companii de dulciuri din lume si se afla locul al treilea in topul Forbes al celor mai bogate familii. Fostul copresedinte al Mars, Forrest E. Mars Jr., a murit in vara anului trecut, iar actiunile detinute de el la companie au fost impartite in mod egal intre cele patru fiice ale sale: Marijke Mars, Valerie Mars, Pam Wright-Mars si Victoria Mars. 8. Jeff Bezos: 7,5 miliarde de dolari Amazon a avut in 2016 unul dintre cele mai profitabile trimestre din istorie, iar succesul platformei Amazon Web Services a continuat sa impresioneze. CEO-ul companiei a incheiat anul cu 12,6% mai bogat. 9. Bernard Arnault: 7,1 miliarde de dolari Francezul Arnault, presedinte al LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, a avut castiguri de peste 7 miliarde de dolari anul trecut. Actiunile companiei sale sunt in urcare in special datorita strategiei din China. Arnault este cel mai bogat om din Franta si ocupa a 13-a pozitie in topul general al miliardarilor. 10. Vladimir Lisin: 5,5 miliarde de dolari Presedintele Novolipetsk Steel incheie topul zece al celor mai mari castiguri din 2016. Averea magnatului din industria otelului a crescut cu peste 73% anul trecut, plasandu-l pe locul 70 in topul Bloomberg. 11. Mark Zuckerberg: 5,4 miliarde de dolari A fost un an plin si pentru seful Facebook: a creat propriul sau sistem de inteligenta artificala, i-a oferit Papei Francisc o drona si si-a facut cunoscute planurile de a vindeca toate bolile din lume. Intre timp, averea sa personala a crescut cu 11,9%. 12. Sheldon Adelson: 5,3 miliarde de dolari Magnatul american din industria jocurilor de noroc s-a remarcat in 2016 mai ales pentru sprijinul acordat lui Trump. Victoria acestuia nu a fost singura lui bucurie anul trecut. Averea lui Adelson, care a deschis recent un cazinou de 3 miliarde de dolari in Macao, s-a marit cu 23,2%. Cele mai mari pierderi: Wang Jianlin Acolo unde sunt castigatori trebuie sa fie si pierzatori. Presedintele Dalian Wanda Group a inregistrat anul trecut cele mai mari pierderi financiare, de 6 miliarde de dolari (16%), dar mogulul din domeniul imobiliar ramane unul dintre cei mai bogati oameni din lume, ocupand locul 21 in topul Bloomberg.