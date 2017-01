Dubaiul va construi cel mai mare port de agrement din Orientul Mijlociu

11:18

Mișcarea Cinci Stele din Italia (M5S, anti-establishment) a indicat luni că nu le va cere automat politicienilor săi să demisioneze dacă vor ajunge să facă obiectul unei anchete, stârnind acuzații de ipocrizie la adresa sa, relatează marți agenția Reuters.