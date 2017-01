Trump numeşte un critic vehement al Chinei ca negociator-şef pe probleme comerciale

09:48

Elon Musk, CEO-ul SpaceX, a anunțat luni reluarea lansării rachetelor sale, începând de duminică, după o pauză de patru luni de la explozia care a condus la întreruperea programului de zbor spațial al companiei.