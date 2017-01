DOC // Dodon a semnat decretul privind retragerea cetăţeniei RM pentru Traian Băsescu

10:28

Meseria e în bună măsură inumană: te ciocneşte de oamenii, îţi aduce destinele lor sub taste, dar nu-ţi lasă decât foarte rar, rarisim chiar ocazia de a-i revedea. Nu ştiu nimic, păcatele mele, de Maria Borş, din Condrăteştii Unghenilor, de 75 de ani prin nouăzeci şi ceva, când o vizitam (era o iarnă fabuloasă, cu nămeţi uriaşi). Se va fi călătorit estimp, săraca. Nici despre Maria Pînzari, de la Rădoaia, Sângerei, care mai anul trecut împlinea 100 de ani, vârstă înfiorătoare pentru mine, unul, sastisit până peste cap şi de jumătatea ei... Sunt atâţia oameni pe care ai fi vrut să-i revezi şi să confrunţi, cu un fel de curiozitate copilărească, prototipul cu imaginea pe care te-ai învrednicit, poate, s-o refaci din cuvinte şi care, neştiuită, trăieşte pe hard, pe blog, în vreun print prăfuit, cine ştie pe unde uitat. Ce m-a impresionat atunci (şi n-am apucat să remarc în textul ce urmează) a fost demnitatea statuară, da, a mâinii aceleia de femeie, numai piele şi os, dar cu fierbinţi priviri albastre, care ar face şi moartea să ezite. Demnitatea momentului de adâncă împăcare cu tine însuţi şi cu lumea, când poţi, în fine, privi abisul în ochi, fără frică, fără pic de regret, senin. Poate mămuca Mărioara – cum îi zic ai casei – mai e în cuibuşorul său din poveşti şi mi-ar plăcea să afle că lecţia asta de la ea am învăţat-o.