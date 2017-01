Depunerile bănești din perioada sovietică vor continua să fie plătite

09:28

Cine sunt agenții ruși expulzați de Obama Președintele american Barack Obama a ordonat înainte de Anul Nou expulzarea a 35 de oficiali ruși acuzați că ar fi «agenți ai serviciilor de informații ai Moscovei», amintește Francetvinfo, care a încercat să afle cine sunt aceștia. Această expulzare sancționează presupusa ingerință a Moscovei în campania electorală americană. Cu câteva luni înainte de alegeri, mai multe organizații, între care Partidul Democrat, fuseseră victime ale unor atacuri cibernetice. Cei 35 de oficiali ruși — invitați să părăsească teritoriul american împreună cu familiile lor «în 72 de ore», așa cum precizase Barack Obama — sunt anonimi. Dar toți lucrează la Consulatul rus din San Francisco sau la Ambasada Rusiei din Washington. Nu se știe totuși dacă aceste persoane-țintă au luat parte la piratarea informatică, precizează Agerpres. New York Times, citând un fost oficial american, estimează că acești 35 de oficiali ruși reprezintă o treime din persoanele suspectate de spionaj care lucrează în ambasadele și consulatele rusești în SUA, adică aproximativ 100 de persoane. Dar numărul spionilor ruși pe teritoriul american ar fi în realitate mult mai ridicat. La fel ca și omologii lor americani, spionii pot pretinde că sunt oameni de afaceri sau că lucrează în orice profesie, în funcție de misiunile lor. Conform New York Post, publicație conservatoare americană care citează un fost membru al serviciilor de informații, spionii ruși se aflau cu miile pe teritoriul SUA în 2010, «ceea ce bate recordurile din timpul Războiului rece». Mai multe semne arată că spionajul între cele două puteri s-ar fi intensificat în ultimii ani, în special în epoca Putin. În 2010, zece «agenți în adormire», cetățeni bine integrați în SUA pentru misiuni de spionaj pe termen lung, au fost arestați și schimbați cu cetățeni ruși condamnați pentru spionaj în favoarea Occidentului de către Moscova. Cinci ani mai târziu, trei agenți ai serviciilor de informații rusești erau judecați pentru spionaj în SUA. Edward Lucas, jurnalist și autor al unei cărți despre spionajul rus, afirma astfel anul trecut pentru CNN că «spionajul rus se face la o scară mai amplă decât în epoca sovietică». New York Times precizează că această intensificare se face în ambele sensuri. Astfel, în 2013, Ryan Fogle, al treilea secretar al Departamentului politic al Ambasadei SUA la Moscova, care lucra de fapt pentru CIA, a fost arestat având asupra lui o busolă, o hartă a Moscovei și 130.000 de dolari cash. Sursă: radiochisinau.md