Aurica și Cristian Jardan: O poveste de dragoste condimentată cu evenimente politice //FOTO

15:48

În anul 2016 am testat, am greșit, am avut eșecuri și am continuat să învăț din fiecare experiență trăită alături de oameni, pentru că businessul nu-l construiești singură, ci mereu cu oameni… Tu ești responsabilă de afacerea ta și de oamenii pe care îi lași să facă parte din ea. Astăzi, la final de an, vreau să...