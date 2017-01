Un pilot de Boeing 737 a fost arestat la decolare, după ce a leşinat în cabină de beat ce era

15:38

Forțele aeriene franceze efectuează misiuni împotriva Statului Islamic în Siria, în cadrul coaliției internaționale conduse de Statele Unite, care a efectuat deja raiduri împotrivă jihadiștilor, după ce aceștia au recucerit orașul antic Palmira, relatează AFP.