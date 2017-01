Exclusiv EVZ. VIBRAȚIA ZILEI - 3 ianuarie 2017

12:28

Atentie mare la o ruda de gradul I care iti cam poarta sambetele. Cel mai probabil totul porneste de la o posibila mostenire, iar aceasta vrea sa puna singura mana pe avere. E posibil sa mai fi avut probleme cu aceasta persoana si in trecut. Taur Tradarea in cazul tau vine in dragoste anul acesta. Iubitul sau iubita calca stramb, asa ca mare atentie la partenerul de viata daca vrei sa nu ai foarte mult de suferit. Nu ai foarte mult noroc in dragoste in 2017, potrivit ele.ro. Gemeni Esti o persoana joviala, care isi face foarte multi prieteni, insa fara a-i alege cu foarte mare grija. Te inconjori inclusiv de profitori, astfel ca sa nu te mire daca anul acesta vei avea de suferit tocmai de pe urma acestor falsi prieteni. Rac 2017 vine cu o cumpana mare in cazul tau. Un frate e posibil sa iti tradeze increderea. La mijloc este un soi de invidie care ia nastere intre voi si e posibil sa porneasca totul de la parinti, care par sa te favorizeze intr-un fel. Leu E destul de greu sa iti fie inselata increderea. Esti destul de vigilent si nu te inconjori de oameni nesinceri. Insa, furat de mirajul castigului, s-ar putea sa intri intr-un parteneriat cu o persoana al carei unic scop este sa iti faca rau. Fecioara E greu de spus de unde vine tradarea in acest an in cazul tau. E important sa fii atent la toti cei care te inconjoara, pentru ca oricine ar putea sa iti doreasca rau. Nu-ti mai pune atat de usor increderea in oameni, pentru ca vei avea de suferit in special pe plan financiar. Balanta Partenerul de viata se poate sa se cam fi saturat de toanele tale si sa isi caute alinarea in alta parte, fara insa sa ti-o spuna verde in fata. Cel mai rau este ca vei descoperi tradarea intr-un final si vei fi destul de debusolat. Scorpion E greu sa iti insele cineva vigilenta. De aceea, probabil ca esti printre putinele persoane care nu vor avea de suferit in acest an din pricina unei tradari. Cunosti natura umana si stii cum sa ii descoperi rapid pe dusmani. Sagetator Cel mai bun prieten al tau va actiona in acest an impotriva ta. Iti va sufla de sub nas un job, o afacere sau chiar persoana pe care ai pus ochii. Vei avea mult de suferit, mai ales ca, in naivitatea ta, ti-ai pus in acest om toata increderea, crezandu-l foarte sincer. Capricorn Un coleg de munca iti vizeaza scaunul, motiv pentru care s-ar putea sa te sape astfel incat sa spui adio promovarii care ti-a fost promisa. Evident, vei avea ac de cojocul lui, insa pana atunci vei avea de suferit din pricina sforilor pe care le trage. Varsator Persoana iubita te insala in acest an, aparent, fara un motiv anume. Totusi, daca vei sta si vei cumpani bine vei intelege ca, de fapt, s-a saturat de nesiguranta ta si isi cauta echilibrul in alta parte. Pesti Se creeaza un soi de invidie printre cunoscutii tai din cauza faptului ca lucrurile au inceput sa iti mearga cum nu se poate mai bine. De aici si pana la tradarea venita tocmai de la un prieten bun este un singur pas.