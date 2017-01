(VIDEO) Actorul care îl joacă pe Sherlock Holmes, înrudit cu Sir Arthur Conan Doyle

13:28

Republica Moldova a încheiat anul 2016 cu o datorie externă de peste 6,5 miliarde de dolari. Datoria a crescu semnificativ în ultimele luni, nu este însă cea mai mare din istorie. The post Moldova are o datorie externă de peste 6,5 miliarde de dolari; Cum a evoluat în ultimii 15 ani appeared first on Independent.