Leac pentru mahmureală

Primăria Chişinău a intrat în noul an cu datorii vechi şi grase – de peste o sută de milioane de lei. Anunțul a fost făcut, astăzi, de șefa Direcţiei Finanţe, Veronica Herţa. Supărat, edilul Capitalei, Dorin Chirtoacă, a declarat că, în următoarele două luni, autorităţile municipale vor strânge cureaua. În prezent, Primăria cCapitalei are în […]