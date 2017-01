Politicienii islandezi discută despre un referendum de aderare la UE

12:28

Celebrităţi care au plecat la ceruri, în acest an Anul 2016 a fost marcat de pierderea unor personalităţi din lumea artistică mondială. În 2016 ne-am luat rămas bun de la legende ale Hollywoodului, oameni de știință şi sportivi. În acest an s-a stins legenda muzicii britanice David Bowie. Artistul a fost răpus de cancer la vârsta de 69 de ani. Lumea filmului l-a pierdut şi pe profesorul Severus Snape din franciza Harry Potter, actorul Alan Rickman, care avea 69 de ani. În 21 aprilie 2016 a plecat şi interpretul Prince. Artistul a murit din cauza unei supradoze de medicamente. În acest an a plecat şi legenda boxului mondial, Muhammad Ali. Marele campion, care suferea de Parkinson, a murit la vârsta de 74 de ani. În noiembrie, la vârsta de 90 de ani, s-a stins din viaţă Fidel Castro, revoluţionarul care a transformat Cuba într-un stat comunist. Tot în noiembrie ne-a părăsit și renumitul artist Leonard Cohen. John Glenn, primul astronaut american care a efectuat un zbor pe orbită în jurul Pământului, s-a stins din viaţă în 8 decembrie, la vârsta de 95 de ani. În 25 decembrie a fost ultimul Crăciun pentru George Michael. Celebrul interpret britanic a murit la vârsta de 53 de ani. Starul pop care a vândut de-a lungul carierei sale, mai mult de 100 de milioane de albume a încetat din viață în locuința sa din suburbia Londrei. Două zile mai târziu a plecat pentru totdeauna printre stele Prințesa Leia. Celebra actriţă Carrie Fisher, cunoscută pentru rolul din «Războiul Stelelor», s-a stins viață la vârsta de 60 de ani, la câteva zile după ce a suferit un atac de cord. Sursă: publika.md