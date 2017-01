Nou! Aproximativ 500 de organizaţii necomerciale pot beneficia în 2017 de Legea 2%

08:28

Trei persoane din lumea interlopă din Federația Rusă și Ucraina au fost reținute de oamenii legii din Moldova, fiind suspectate că au estocat prin şantaj de la un om de afaceri din Moldova 100 mii de dolari.Capul grupării a activat anterior în calitate de procuror în cadrul Procuraturii din Ucraina. Un alt membru al grupului […]