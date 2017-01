Cristiano Ronaldo și Katinka Hosszu, desemnați sportivii europeni ai anului 2016 de AIPS

09:28

Sultanul Hassanal Bolkiah este unul dintre cei mai bogaţi oameni de pe planetă şi conducătorul statului Burnei din 1967. Averea acestuia fiind estimată la 20 de miliarde de dolari. The post Cine este omul care trăieşte într-un palat cu 1788 de camere şi are 7.000 de maşini appeared first on Independent.