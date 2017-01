6 mlrd. de dolari — datoria externă a R. Moldova

14:38

Șase monede comemorative, pune în circulație Banca Națională a Moldovei pune în circulație 6 monede comemorative ca mijloc de plată, începând cu ziua de astăzi, transmite ZUGO cu referire la comunicatul emis de instituție. Din seria „Personalități" vor apărea moneda consacrată celebrării a 100 de ani de la nașterea artistului plastic Mihail Grecu. Moneda a fost bătută în aur și în argint. Moneda din aur are valoarea nominală de 100 lei și un tiraj de 100 unități. Moneda din argint are valoarea nominală de 50 lei și un tiraj de 200 unități. Împliniria a 300 de ani de la prima ediție a monografiei lui Dimitrie Cantemir „Descrierea Moldovei", adaugă moneda din argint din seria „Evenimente istorice" și are valoarea nominală de 100 lei, iar tirajul de 250 unități. Seria „Sărbătorile, cultura, tradițiile Moldovei" este continuată printr-o monedă de argint dedicată dansului tradițional „Hora". Moneda are valoarea nominală de 50 lei și tirajul de 250 unități. Seria „Locașuri sfinte" include începând de astăzi moneda „180 de ani de la construcția Catedralei „Nașterea Domnului" din Chișinău". Cu o valoare nominală de 50 lei și un tiraj de 250 unități, moneda este o continuare a punerii în valoare a monumentelor de arhitectură autohtonă de acest gen. Iar moneda „Gâsca-cu-gât-roșu" încheie șirul noilor monede din seria „Cartea Roșie a Republicii Moldova", care reprezintă un îndemn spre ocrotirea florei și faunei pe cale de dispariție. Este confecționată din argint, are valoarea nominală de 50 lei și tirajul de 250 unități. Monedele jubiliare și comemorative se comercializează prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova. Sursă: zugo.md