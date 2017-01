Un microbuz de pe ruta 178 a intrat într-un copac. Șoferul și un pasager, internați // FOTO

17:28

Câteva săptămâni în urmă cineva a scris pe Facebook că un post TV de la noi a intrat în incapacitate de plată, iar unele cheltuieli nu sunt acoperite de ceva timp. Astăzi, referitor la același post TV, colegul Eugen Luchianiuc a publicat un răvaș de la un angajat, care transmite că de două luni nu a mai primit salariul pentru care a muncit. Salariatul este al postului TV7, patronat de Chiril Lucinschi, dar călărit de Natalia Morari & gașca. Răvașul angajatului TV7 mi-a amintit despre finanțarea postului TV7, care a primit de la Veaceslav Platon 440 100 USD, echivalentul a 8,84 milioane lei. Banii au fost transferați prin scheme offshore (vezi aici), iar până la urmă au ajuns în conturile firmelor patronate de Chiril Lucinschi, apropiatul Nataliei Morari. După cum vă dați seama, cele 8,84 milioane de lei au mers la fabricarea eroilor televizați, respectiv la difuzarea emisiunilor Interpol, Candidat, Politica – toate moderate de Natalia Morari, precum și la difuzarea emisiunii Dom Președinte, aceasta fiind moderată de către Igor Boțan, sluga lui Vlad Filat, dar regizată de Natalia Morari. Astăzi, deși Natalia Morari și Chiril Lucinschi au primit de la Veaceslav Platon via BEM aproape 9 milioane de lei, salariații lor stau fără bani de două luni. Angajații Nataliei Morari, care au stat în spatele camerelor de luat vederi, la pupitre, au ținut luminile pe mutrele eroilor născuți în studiourile TV7, sunt acum nevoiți să împrumute bani ca să-și poată cumpăra câte ceva pentru masa de sărbătoare. Unii probabil vor întâmpina Noul An fără nimic. Și dacă tot suntem la capitolul salarii și la huzuritul din banii jefuiți de la BEM, să nu uităm că Nataliei Morari tare-i plac hainele scumpe. Obișnuiește să poarte fulare de câteva sute de euro și centuri la fel de scumpe. Ce să mai… unii cheltuie milioane pe boarfe, alții nici nu au ce mânca. Mai jos puteți vedea schema cum banii au ajuns de la BEM la TV7. Schimba, din păcate, nu are și continuitate spre salariați. Acum înțelegem că banii, în loc să fie remunerată echipa, au mers în buzunarul patronului și pe boarfele Nataliei. O investigație mai amplă despre finanțarea TV7 puteți găsi pe www.today.md La moment, ca notă de informare, vă informez că Natalia Morari este plecată la cumpărături în Italia. 40 minute în urma era în Mercato Del Pesce, Milano, Italia. Acolo acum e perioada reducerilor de Crăciun. autor: Corneliu Gandrabur The post Nesimțire fără margini! Chiril Lucinschi a primit milioane de la Platon, însă n-a achitat salariile angajaților TV7 de mai multe luni appeared first on Moldova 24.