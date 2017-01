Minora de 14 ani din Anenii-Noi, dată dispărută, a fost găsită! Unde s-a aflat timp de 7 zile

15:47

Mama lui Dan Bălan a decis să se răsfețe într-o vacanță bine meritată. Aceasta explorează New York-ul. Feeria sărbătorilor se observă cu ochiul liber în pozele vedetei TV. Tanti Ludmila ... Post-ul Ludmila Bălan petrece sfârșitul de an la New York. Vezi cum se distrează! apare prima dată în Unica.md.