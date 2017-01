Igor Dodon: Prima ședință a CSS va examina delapidările din sectorul financiar-bancar

11:08

A intrat în local în propria haină, da a ieşit îmbrăcat într-o haină străină. Un individ este căutat de oamenii legii, după ce a furat scurta unui cetățean dintr-o cafenea de pe bulevardul Ştefan cel Mare din Chişinău. Acţiunile individului au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate în local. Astfel, se poate de observat […] The post Poliţia caută un hoţ: A intrat în cafenea, şi-a dezbrăcat propria haină şi a îmbrăcat una străină// VIDEO appeared first on Moldova.org.