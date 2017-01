O sobă defectă a răpit viaţa unui bărbat din Criuleni

07:18

Un caz mai puţin obişnuit a fost surprins de camerele unei bănci din provincia Liaoning din China. Un bărbat a ieşit din bancă, purtându-şi câinele în braţe. La un moment dat, câinele a sărit jos, iar odată cu aceasta, bărbatul a scăpat din mână banii pe care tocmai îi ridicase de la bancă. Potrivit CCTV […]