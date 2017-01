(VIDEO) Vandalizare fără precedent: Simbolul Hollywood a devenit un omagiu pentru droguri

15:58

Autorităţile italiene au anunţat că un poliţist a fost rănit duminică dimineaţă după ce o bombă ascunsă într-un pachet poştal a explodat în faţa unei librării neo-naziste din metropola Florenţa. Se pare că poliţistul încerca să dezamorseze dispozitivul atunci când a explodat, transmite Reuters. The post O bombă a explodat în fața unei librării din Florența; Un polițist a fost rănit appeared first on Independent.