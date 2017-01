De ce atacă Statul Islamic Franţa şi Germania? Iată care este adevărata miză

11:18

Ultimul bilanţ al atacului armat comis în noaptea de Revelion într-un club din Istanbul în care se aflau câteva sute de oameni a ajuns la 39 de morţi, mulţi fiind cetăţeni străini, şi 69 de răniţi, potrivit ministrului turc de Interne, Suleyman Soylu, citat de Reuters. The post (VIDEO) Atac într-un club din Istanbul: 39 de morți și 69 de răniți appeared first on Independent.