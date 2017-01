ONU are un nou secretar general

Din anul 2017, Organizația Națiunilor Unite va avea un nou secretar general. După zece ani în care a ocupat această funcție, Ban Ki-moon i-a predat ștafeta portughezului Antonio Guterres. Ieri, în ultima sa zi de mandat, Ban Ki-moon a lansat numărătoarea inversă pentru noul an în Times Square, la New York. Antonio Guterres va ajunge […] Post-ul ONU are un nou secretar general apare prima dată în CANAL 2.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Canal2