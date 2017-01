Au intrat în 2017 în înot

În prima zi din an, patru italieni curajoși au ales să plonjeze în râul Tibru, de pe un pod înalt de 17 metri. Nu le-a fost frică de înălțime, şi nici de frigul de afară. Astfel, bărbaţii au respectat o tradiție ce datează încă din anul 1946. AMB An de an, cei mai buni înotători […] Post-ul Au intrat în 2017 în înot apare prima dată în CANAL 2.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Canal2