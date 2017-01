Toată viața cânt. Soprana din Cobâlea cucerește Europa

20:08

Spune lumea că anii bisecți, iar 2016 a fost din acești, sunt dificili, cu nereușite. 2016, pentru echipa IMPULS TV a fost unul foarte reușit. Am fost selectați pentru realizarea mai multor proiecte, am avut deplasări în afara țării, unde ne-am întâlnit cu personalități marcante. Dar și în țară, am avut parte de a realiza […] Post-ul Iubiți, or, din dragoste apar doar lucruri frumoase apare prima dată în ImpulsTV.