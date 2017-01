Coreea de Nord este aproape de testarea unei rachete

14:27

Locuitorii insulelor Kiribati din Oceanul Pacific sînt primii care au intrat deja în 2017. La ora 12.00 (ora României) focurile de artificii au marcat intrarea în Noul An în aceste insule, cunoscute în întreaga lumee și sub denumirea de Insula Crăciunului. Insula este situată pe fusul orar UTC+14, astfel că este prima suprafaţă de uscat locuită care serbează noul an. Tot la ora 12.00 (ora Rom