Germania: Sute de bărbaţi de origine africană, reţinuţi de Revelion pentru a preveni eventuale agresiuni

18:28

Dacă vrei să ai tot anul noroc în dragoste e suficient să săruţi persoana iubită sub vâsc la miezul nopţii, iar banii nu te vor ocoli dacă ai grijă să ai bani în buzunar şi să nu intri în noul an dator. The post Superstiții de Anul Nou; Cum să alungi ghinionul și să ai noroc la bani appeared first on Independent.