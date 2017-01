Camera specială pentru mame cu copii de la biserica "Acoperământul Maicii Domnului" a fost inaugurată

19:17

A mai trecut un an plin de evenimente care au marcat întreaga lume. Am fost alături de dvs şi v-am prezentat informaţiile la minut. Am trăit împreună momente de bucurie, de tristeţe, de furie şi de speranţă pentru un viitor mai bun. 2016 a fost un an al provocărilor. Citește mai departe...