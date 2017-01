Reacția lui Erdogan după ultimul atentat terorist din Turcia

13:37

80 de persoane au fost rănite, dintre care 20 au ajuns la spital, în urma unei busculade la Falls Festival din Lorne, un orăşel situat în apropiere de metropola Melbourne. Incidentul a avut loc în timp ce tinerii încercau să plece de la un show al trupei de rock DMA, transmite ABC Australia, citat de News.ro. The post Panică în Australia: Peste 80 de persoane rănite la un festival de muzică appeared first on Independent.