Turismul bulgar — cele mai mari venituri din ultimii 26 de ani

16:58

Afacere cu gălbenele, profitabilă pentru fermierii cu suprafețe mici Intretinerea relativ usoara a plantatiei, precum si cererea tot mai mare din piata ii face pe tot mai multi fermieri cu suprafete mici de teren sa cultive galbenele, recunoscute pe plan mondial pentru multitudinea de substante benefice sanatatii. Un exemplu asemanator l-am gasit in Bucuresti, mai exact in comuna Cernica, acolo unde o studenta la Agronomie si-a infiintat, anul acesta, prima sa cultura de galbenele, pe o suprafata de 5.000 mp. „În acest an nu a iesit totul asa cum imi doream, dar am invat multe lucruri”, a declarat, pentru StiriAgricole.ro, Florenta Jafri. Cei care aleg sa cultive galbenele au posibilitatea sa comercializeze petalele acestei plante, inflorencentele sau planta in intregime, atat uscata sau in forma proaspata. „Recolta mea de anul acesta a fost oarecum slabuta, dar chiar si asa am reusit sa scot cam 500 kg. Trebuie recoltate imediat cand incep sa faca florile, altfel ele se usuca. Am pus anunturi pe internet si am vandut aproape toata cantitatea intr-o luna. Pretul a fost de circa 15-20 lei/kg (RON). Am avut chiar si niste comenzi neonorate. De asemenea, mai am samanta, pe care sper sa o vand in primavara, cu 80 lei/kg (RON)”, ne-a mai spus cultivatoarea. Infiintarea culturii de galbenele a costat-o pe Florenta Jafri circa 3.000 lei, cea mai mare suma de bani fiind destinata lucrarilor de pregatire a terenului. „Pentru suprafata mea am avut nevoie de circa 5 kg de samanta, ceea ce m-a costat cam 500 lei (RON). Apoi, o buna parte din bani s-au dus pe lucrarile de pregatire a terenului, pe arat, discuit. Semanatul l-am facut manual, insa se poate folosi si un tractor”, ne-a explicat tanara. Pentru a obtine un kilogram de flori uscate sunt necesare circa 8-10 kilograme de flori proaspete. „De la anul as dori sa incerc un soi de galbenele cu petale mai mari, am inteles ca sunt mai cautate. De asemenea, as vrea sa-mi cumpar si un mic tractor. Ulterior, mi-ar placea sa imi extind si suprafata”, ne-a mai povestit Florenta Jafri. Sursă: provincial.md Record Afacere cu gălbenele, profitabilă pentru fermierii cu suprafețe mici apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.