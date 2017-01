Lista zilelor libere din 2017 în care moldovenii vor sta acasă

10:38

Au mai rămas ore numărate până intrăm în noul an. Pregătirile de Revelion sunt pe ultima sută de metri, iar agitația din piețe și magazine atinge punctele culminante. Ne-am întrebat, cât sunt gata să cheltuie locuitorii capitalei pentru a petrece cum se cuvine vechiul an și al întâlni pe cel nou? De asta am ieșit în stradă, să-i întrebăm pe cei care tocmai și-au făcut ultimele cumpărături.