Exclusiv EVZ. Vibrația anului 2017 - Vom fi mai puternici și mai activi

11:13

MESAJE SMS de ANUL NOU 2017 Odată cu venirea moului an, îți doresc fie ca flacăra din torța fericirii să ardă lângă sufletul tău, fie ca ploaia de îngeri să vegheze mereu asupra ta, fie ca drumul vieții să-ți fie presărat cu petale de trandafiri, fie ca luna și stelele să aprindă în inima și sufletul tău doar dragoste ți fericire. LA MULȚI ANI! Dumnezeu să-ți dea un curcubeu după fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, o binecuvântare la fiecare pas și o bucurie în fiecare zi. Și-ti mai doresc să ai o viață ca-n povești, cu multă iubire, cu vise împlinite, un cer senin fără nori, alături de infinita mea dragoste. La mulți ani! Noul an să vă aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani! Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan! Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani! Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece! „Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!” Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită! Gândeşte-te la trecerea dintre ani ca la o poartă. Poţi să treci prin această poartă în Noul An şi să iei cu tine numai lucrurile bune şi apoi să închizi poarta în urma ta, astfel încât grijile şi supărările să nu te poată urma. La mulţi ani! Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gând şi veselia de altădată! Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu restul. La Multi Ani şi Un An Nou Fericit! Bucuria vine din lucruri mărunte… Liniştea vine din suflet… Căldura sărbătorilor vine din inimile noastre…! An nou fericit! Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. La Mulţi ANI! Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani! În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un 2017 minunat! Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu îţi urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări, astfel încât acest nou an să îţi umple sufletul de voie bună! La mulţi ani 2017! Ultimele zile ale anului sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! Anul 2017 este aproape să-şi deschidă primele file albe, încă necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri! Previziuni meteo de REVELION 2017: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit! La această cumpănă dintre ani, lasă să treacă prin fereastra sufletului tău magia sărbătorilor, lasă-te cuprinsă de fericire şi bucurie şi rămâi aşa pentru tot restul vieţii! Fii raza mea de soare şi luminează-mi această trecere. La mulţi ani! Pentru prieteni E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Un An Nou plin de bucurii şi impliniri! La mulţi ani! Închide ochii şi pune-ţi o dorinţă. Am auzit că de Anul Nou orice vis poate deveni realitate şi sper să ţi se întâmple şi ţie. La Mulţi Ani fericiţi! CITEȘTE MAI DEPARTE AICI