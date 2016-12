Erdogan, de Anul Nou: Turcia duce un „nou război de independență”

08:58

Începând cu luna ianuarie 2017, compania petrolieră rusă „Rosneft" va primi acțiuni la rafinăriile germane Bayernoil, PCK Schwedt și Miro Karlsruhe, potrivit ziarului german de afaceri Handelsblatt.