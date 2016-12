Câteva străzi de la Botanica, fără apă de 1 ianuarie

10:43

Președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc a făcut o retrospectivă biografică pe blogul său, în care vorbește despre copilărie, anii de școală, studenție, afaceri și implicarea sa în politică. Vlad Plahotniuc mărturisește că a avut o copilărie frumoasă şi foarte activă, iar spiritul competitiv l-a deprins încă de pe băncile școlii. S-a implicat în afaceri după ce a revenit din armată. Primul business serios și care aducea venituri constante a fost o tipografie: „tipăream etichete pentru mai multe vinării din Moldova şi de peste hotare... Atunci a început, de fapt, lumea reală a afacerilor pentru mine, atunci am învăţat cum un proiect de business se construieşte pas cu pas, de la zero, cum se dezvoltă, ce înseamnă responsabilitatea de a avea un număr mare de angajaţi, pentru traiul cărora porţi răspundere". În politica din RM, democratul Vlad Plahotniuc s-a implicat pentru că își dorea „ca Republica Moldova să nu mai fie o ţară cu o doctrină comunistă, îmi doream ca oamenii de afaceri străini cu care mă întâlneam să nu-mi mai vorbească despre regimul comunist de la noi". Plahotniuc considera că Moldova are nevoie de o schimbare profundă, să-şi aleagă o cale şi un model occidental de dezvoltare. Această decizie, afirmă democratul, a avut anumite consecinţe asupra sa şi a familiei. „... dar nu am cedat, ştiam că scopul este unul vital pentru Republica Moldova. În 2010, am decis să mă implic activ în politică şi să candidez pe listele Partidului Democrat din Moldova în alegerile parlamentare. Am făcut acest lucru când am înţeles că e nevoie, şi în politică, de organizare şi de coerenţă în acţiuni. Împreună cu colegii din PDM am reuşit să reorganizăm eficient partidul în teritoriu, să-l facem singurul partid cu organizaţii active în toată ţara". Acum își dorește să ducă la bun sfârşit proiectul de modernizare a Partidului Democrat, care să devină un model de funcţionare democratică, un partid care să reprezinte o bună parte a cetăţenilor Republicii Moldova. „Ambiţia mea pe termen lung este să transformăm ţara în care trăim într-un stat modern, în care oamenii să vrea să înveţe, să-şi creeze familii, să lucreze şi în care să poată îmbătrâni în condiţii decente. Vreau să pun bazele unui progres constant pentru Moldova, un progres care să fie asigurat, să fie garantat şi după plecarea noastră. Până acum, mi-au reuşit toate proiectele mari, indiferent cât de lung şi greu a fost drumul, indiferent de obstacole".