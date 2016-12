Panică în Australia: Peste 80 de persoane rănite la un festival de muzică

17:38

Ministerul de Externe de la Moscova a anunţat vineri după-amiază că 96 de cetăţeni ruşi ar urma să părăsească în următoarele trei zile Statele Unite după ce un număr de 35 de diplomaţi ruşi au primit ordin de expulzare din partea Washingtonului. Printre aceste persoane se numără rudele diplomaţilor ruşi expulzaţi ca răspuns faţă de campania de hărţuire şi intimidare a diplomaţilor americani din Rusia, transmite Reuters.